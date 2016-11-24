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Меджлис требует от СБУ и ГПУ возбуждать дела на приезжающих в Крым иностранцев

24 ноября в 23:37

Это охладит головы участникам "иностранных делегаций", считают в Меджлисе крымскотатарского народа.   

 

Рефат Чубаров
Чубаров требует заводить дела на "иностранных делегатов"
Рефат Чубаров/Twitter
Меджлис крымскотатарского народа призывает Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины начать процедуру уголовного преследования всех иностранных лиц, въезжающих на территорию оккупированного Крыма без согласования с украинской стороной и в обход установленных законодательством правил, заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров. 

По его словам, это позволит избежать визитов сомнительных "иностранных делегаций", которые СМИ оккупантов преподносят в качестве официальных. 

"В Меджлисе крымскотатарского народа спланированная и осуществленная под контролем российских спецслужб поездка на территорию временно оккупированного Крыма группы граждан Турции характеризуется как очередная попытка Российской Федерации дезинформировать международную общественность и вызвать недоверие между украинским и турецким народами", - заявил Чубаров на своей странице в Facebook. 

По словам Чубарова, временный поверенный в делах посольства Турции в Украине Озгюн Талу заявил, что в состав "турецкой делегации", о которой говорили российские СМИ,  не входят представители официальных властей Турции. 

"Известно также и то, что граждане Турции, которые планировали посетить временно оккупированный Россией Крым в обход установленных правил въезда-выезда на территорию Украины, заблаговременно были предупреждены послом Турции в Москве о незаконности такой поездки и ее возможные последствия", - заявил Чубаров. 

По его словам, в Меджлисе крымскотатарского народа поездка на территорию временно оккупированного Крыма группы граждан Турции характеризуется как "спланированая и осуществленая под контролем российских спецслужб очередная попытка Российской Федерации дезинформировать международную общественность и вызвать недоверие между украинским и турецким народами".

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Ранее ряд подконтрольных России СМИ сообщили о прибытии в оккупированный Крым делегации турецких политиков. По их словам, среди членов делегации якобы присутствуют официальный представитель президента Турции Эрдогана и другие высокопоставленные представители турецкой власти.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Россия Турция Украина оккупация меджлис делегация время Чубаров территория иностранцы граждане
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1 комментарий
  • Андрей Киев Сегодня, 00:08 Кто такой Чубаров? Что он вообще сделал для Украины? Собрали у себя всех этих чмошников, а они нам командуют что делать. Отменить блокаду Крыма. Вернуть все поезда. Вернуть туда все банки, вернуть гривну в качестве валюты. Вернуть все укртовары на прилавки. А кто хочет воевать (чужими руками) - отправить в Сомали или Афганистан и не пускать назад. Ответить Цитировать Пожаловаться
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