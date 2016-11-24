Меджлис требует от СБУ и ГПУ возбуждать дела на приезжающих в Крым иностранцев

Это охладит головы участникам "иностранных делегаций", считают в Меджлисе крымскотатарского народа.

Чубаров требует заводить дела на "иностранных делегатов" Рефат Чубаров/Twitter

Меджлис крымскотатарского народа призывает Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины начать процедуру уголовного преследования всех иностранных лиц, въезжающих на территорию оккупированного Крыма без согласования с украинской стороной и в обход установленных законодательством правил, заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

По его словам, это позволит избежать визитов сомнительных "иностранных делегаций", которые СМИ оккупантов преподносят в качестве официальных.

"В Меджлисе крымскотатарского народа спланированная и осуществленная под контролем российских спецслужб поездка на территорию временно оккупированного Крыма группы граждан Турции характеризуется как очередная попытка Российской Федерации дезинформировать международную общественность и вызвать недоверие между украинским и турецким народами", - заявил Чубаров на своей странице в Facebook.

По словам Чубарова, временный поверенный в делах посольства Турции в Украине Озгюн Талу заявил, что в состав "турецкой делегации", о которой говорили российские СМИ, не входят представители официальных властей Турции.

"Известно также и то, что граждане Турции, которые планировали посетить временно оккупированный Россией Крым в обход установленных правил въезда-выезда на территорию Украины, заблаговременно были предупреждены послом Турции в Москве о незаконности такой поездки и ее возможные последствия", - заявил Чубаров.

По его словам, в Меджлисе крымскотатарского народа поездка на территорию временно оккупированного Крыма группы граждан Турции характеризуется как "спланированая и осуществленая под контролем российских спецслужб очередная попытка Российской Федерации дезинформировать международную общественность и вызвать недоверие между украинским и турецким народами".

Ранее ряд подконтрольных России СМИ сообщили о прибытии в оккупированный Крым делегации турецких политиков. По их словам, среди членов делегации якобы присутствуют официальный представитель президента Турции Эрдогана и другие высокопоставленные представители турецкой власти.