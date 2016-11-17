Медведчук игнорирует запрет на прямое авиасообщение с Россией – расследование

Лидер "Украинского выбора" неоднократно совершал перелеты по маршруту Киев-Москва.

Медведчук периодически летает в Москву на самолете, зарегистрированном на одном из карибских островов. Иногда берет с собой Оксану Марченко vybor.ua

Несмотря на действующий в Украине запрет на прямое авиасообщение с Россией, лидер движения "Украинский выбор" и представиель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней котнтактной группы в Минскенеоднократно совершал авиаперелеты из Киева в Москву и обратно.

Как удалось выяснить журналистам проекта "Схемы", в течение осени Медведчук совершил три визита Россию: в сентябре, октября и ноябре.

27 октября лидер "Украинского выбора" принимал участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, где выступал президент РФ Владимир Путин.

Во время одного из визитов в Россию Медведчука сопровождала его супруга, телеведущая Оксана Марченко.

Съемочная группа проекта "Схемы" зафиксировала прибытие Медведчука из Москвы в аэропорт "Киев" вечером 14 ноября. На следующий день его кортеж был замечен возле Администрации президента, где он провел около часа.

В пресс-службе "Украинского выбора" заявили, что Медведчук летал в Москву для проведения переговоров об освобождении украинских граждана Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых незаконно осудили на территории РФ.

11 ноября, на следующий день после начала акций протеста против руководства НБУ, организованных партией "За життя", ее лидер, народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович был замечен выходящим из офиса движения "Украинский выбор". В комментарии журналистам политик не стал отрицать свою встречу с Медведчуком.

Напомним, 25 октября 2015 года Госавиаслужба приняла решение о полном запрете прямого авиасообщения между Украиной и Россией.

Как пояснили журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава Госавиаслужбы Александр Бильчук, данный запрет распространяется только на воздушные судна, зарегистрированные в Украине и России, а также при наличии сертификата эксплуатанта из Украины или РФ.

Медведчук летает на самолете Falcon 300 с бортовым номером P4-GEM, зарегистрированном в Арубе – островном государстве в Карибском море.

Напомним, в апреле Печерский суд обязал Генпрокуратуру открыть криминальное производство относительно фактов антигосударственной деятельности экс-главы администрации президента Украины Леонида Кучмы, главы пророссийской политической партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

На сегодняшний день Виктор Медведчук, являющийся кумом президента РФ Владимира Путина,сотрудничает с СБУ, ведя с Кремле и террористами переговоры об освобождении заложников. По словам главы СБУ Василия Грицака, Медведчук выполняет роль коммуникатора с террористическим группировками "ДНР" и "ЛНР".