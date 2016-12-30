Матиос сообщил о потерях на фронте

Четверо военных подорвались на гранате.
"На фронте ныне потери - восемь военных", - написал Матиос в своей странице в Facebook в пятницу, 30 декабря.
Позднее главный военный прокурор Украины уточнил: "Подтверждаю: за вчерашний день 3 боевых раненых, 5 небоевых потерь (1 - самоубийство, 4 - при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война и ее последствия страшны".
Вместе с тем, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что по состоянию на 16.30 пятницы потери сил АТО на Донбассе в результате боевых действий исчисляются одним раненным военнослужащим ВСУ.
"По состоянию на сейчас, за текущие сутки в зоне АТО у нас один раненный. Это – боевые потери", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Комментируя информацию А.Матиоса о потерях ВСУ в количестве восьми бойцов, Мотузяник отметил, что получает оперативную информацию из зоны АТО только по боевым потерям, а полная информация по сегодняшнему дню будет обнародована на брифинге в субботу.
Ранее в пятницу спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве сообщил, что за минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб, трое военнослужащих получили ранения.
На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.
Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина