Матиос пообещал проверить претензии Билецкого к командованию Нацгвардии

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Аллеров обратился в военную прокуратуру с просьбой проверить заявления лидера "Азова".

Билецкий обвинил командование Нацгвардии в коррупции, уничтожении добровольческих подразделений и покрывательстве сепаратистов liga.net

Заместитель генпрокурора – главный военный прокурорпобещал проверить публичные заявления внефракционного народного депутатао коррупции и антиукраинских настроениях, распространенных среди офицерского корпуса Национальной гвардии Украины.

"О заявлении нардепа Билецкого. Командующий Нацгвардии после заявления политика немедленно направил в ГПУ письма-обращения с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательным образом, бесстрастно и согласно закону", – сообщил Матиос на своей странице в Facebook в воскресенье, 15 января.

Прокурор опубликовал фотокопию обращения командующего НГУ Юрия Аллерова, а также выразил недоумение, что Билецкий обнародовал известные ему факты в СМИ, а не направил соответствующий депутатский запрос.

Напомним, 14 января народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" и основатель полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий в своем блоге на "Украинской правде" заявил о систематической коррупции в Нацгвардии, обвинил командование в уничтожении добровольческих подразделений и антиукраинских настроениях.

"Руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности страны, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция", – написал Билецкий.

В качестве примера он указал на командира Центрального оперативно-территориального объединения НГУ, полковника Александра Голякова – одного из организаторов "Антимайдана" в Кривом Роге.

"Пример другого характера - полковник Юрий Колмык, заместитель командира воинской части 3057. Во время наступления российских войск в Крыму и Донбассе этот офицер активно отличился в соцсетях тем, кто пропагандировал "ДНР" и присоединения к России. Его заместитель, майор Юрий Задерин, в соцсетях голосовал за создание Новороссии, поддерживал Путина и действия "Беркута" на Майдане", - добавил Билецкий.

Ответственность за "преступление, если эти люди останутся у власти" Билецкий возложил на президента Петра Порошенко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, министра внутренних дел Арсена Авакова и главу СБУ Василия Грицака.