Мать Кольченко навестила его в российской тюрьме

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Тюремная администрация цензурирует корреспонденцию политзаключенного.

У Кольченко наблюдается дефицит веса 112.ua

Мать украинца, которого незаконно осудили и удерживают на территории РФ, посетила его в российской тюрьме.

Поездка Ларисы Кольченко в Челябинск стала возможной благодаря благотворительному проекту при поддержке украинского писателя и музыканта Сергея Жадана, сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 5 мая.

По ее словам у Кольченко наблюдается дефицит веса.

"Усиленное питание, на котором он был несколько месяцев (как он говорил – это какое-то дополнительное количество грамм масла и молоко), ему не помогло – все такой же худой", - уточнила правозащитник.

Тюремная администрация подвергает жесткой цензуре письма, которые приходят на имя Кольченко. Политзаключенному приходиться их "выбивать" в оперативной части. При этом цензоры нередко уничтожают часть текста.

Украинский консул по прежнему не может встретиться с Кольченко.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.