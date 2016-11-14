Марушевская уходит с должности главы Одесской таможни

Марушевская пробыла на посту чуть больше года.

Марушевская сообщила о решении уйти с должности главы Одесской таможни Facebook/Одесская ОГА

Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская написала заявление об увольнении с должности.

"Реализация проекта реформ дошла до безвыходной ситуации", - сказала она в комментарии Zaxid.net

Марушевская также добавила, что правительство и министры блокируют сегодня реформы на таможне.

"Все обещания данные премьер-министром в мае: подписание постановления которая позволит начать проект Открытое таможенное пространство, изменения IT-системы, строительство нового терминала на месте Морского вокзала – сегодня все эти ключевые вопросы, которые требуют решения в Киеве – заблокированы", - сказала она.

Ранее сообщалось, что начальник Одесской таможни Юлия Марушевская после заявления Михеила Саакашвили о решении уйти в отставку с должности председателя ОГА также не исключила решительных шагов со своей стороны, включая увольнение с занимаемой должности.

Юлию Марушевскую назначили главой Одесской таможни 16 октября 2015 года в команде тогдашнего главы облгосадминистрации Михеила Саакашвили.