Мартыненко подтвердил встречу с Онищенко в Испании в 2016 году

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Политики якобы встретились случайно.

Мартыненеко встречался с беглым депутатом Сайт партии "Народный фронт"

Бывший народный депутат Николай Мартыненко подтвердил встречу с беглым депутатом Александром Онищенко в Испании в 2016 году, соответствующее видео признания Мартыненко опубликовала журналистка Кристина Бердинских на своей странице в Facebook.

"Это было в прошлом году. Я встретил его случайно в отеле. Я был в краткосрочном отпуске с женой", - сообщил экс-депутат.

По его словам, у Онищенко тогда были соревнования в этой стране. Мартыненко также опроверг факт встречи с беглым депутатом в Лондоне. "Насколько я помню, не встречался", - заявил он.

Мартыненеко встречался с беглым депутатом Сайт партии "Народный фронт"

Он также утверждает, что не видел опубликованных записей якобы его разговоров с Онищенко, так как детектив НАБУ запретил ему пользоваться интернетом.

Ранее в СМИ появилась запись якобы его разговора с беглым депутатом Александром Онищенко.

Соломенский райсуд Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения экс-депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, которого подозревают в растрате более 17 млн долларов государственных средств.

Изначально судебное заседание было назначено на 15:00, однако в дальнейшем его перенесли на 16:30.

Напомним, САП будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".