Марш равенства пройдет в Киеве 18 июня

Вдохновленное успехом прошлогоднего Марша равенства ЛГБТ-сообщество Киева вдвое увеличит маршрут.
"КиевПрайд2017 состоит из двух частей – недели прайда и Марша равенства. КиевПрайд2017 пройдет 9-18 июня, марш станет завершением. Мы помним успех Марша равенства в 2016 году и поэтому не собираемся отходить от своих стандартов и приоритетов", - сообщила она на брифинге в Киеве.
Панухник подчеркнула, что Марш равенства – это большая правозащитная акция в центре города.
"Мы находимся в тесном взаимодействии с киевскими властями и Нацполицией. И мы убеждены, что наше мероприятие пройдет при должном обеспечении безопасности и правопорядка. О месте и времени мы сообщим за несколько дней до марша, ориентировочно все детали станут известны 14 июня", - подчеркнула директор организации.
Она отметила, что из нововведений этого года – увеличение маршрута данного марша.
"Многие участники прошлогоднего Марша равенства отмечали, что 750 м – это слишком короткая дистанция, в этом году мы увеличим ее вдвое. Мы также немного изменим маршрут. Кроме того, мы ожидаем, что участников будет больше", - рассказала Панухник.
Ранее представитель организации KyivPride Зорян Кись заявил, что Марш равенства в этом году пройдет по главной улице столицы. "Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что марш будет проходить на Крещатике", - сказал он.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,