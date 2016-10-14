"Марш нации" в Киеве прошел мирно

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

В шествиях в Киеве 14 октября приняли участие около 5 тысяч человек.

В Киеве "Марш нации", собравший около 5 тыс человек в пятницу, 14 октября, закончило шествие на Софийской площади в центре города. Люди пришли на площадь с множеством зажженных факелов, флагами "Правого сектора", полка "Азов", национальными флагами.

Шествие от монумента "Родина-Мать" по улицам Лаврской, Мазепы, Грушевского, Крещатику, Майдану Независимости и Михайловской улице прошло довольно мирно. Акцию сопровождало большое количество правоохранителей.

Около пяти тысяч человек принимали участие в шествии и вече, приуроченном к 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА), сообщили ранее в Главном управлении Нацполиции Украины в Киеве в пятницу вечером.

В главке отметили, что в целом мероприятие проходило спокойно, за исключением небольшого инцидента в парке им. Т.Шевченко, когда обеспечивающим правопорядок полицейским пришлось провести разъяснительную работу с одним из участников акции, которого впоследствии отпустили под поручительство организаторов. Кроме того, участники марша на Михайловской площади зажгли дымовую шашку, а при подходе колонны к площади неизвестные взрывали петарды.