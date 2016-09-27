Марчук отрицает риск потери Станицы Луганской из-за отвода от нее сил АТО

Участник Минского переговорного процесса посоветовал критикам внимательно перечитать содержание соглашения о создании в Донбассе "зон безопасности".

Евгений Марчук не считает, что решение об отводе сил в Донбассе ставит под удар Станицу Луганскую http://weekly.ua/

Подписанное в Минске решение об отводе войск не предусматривает вывода подразделений ВСУ из каких-либо населенных пунктов Донбасса, и не может создать риска оккупации боевиками новых территорий на Востоке Украины, заверил представитель Украины в Минской контактной группе

По его словам, критикующие соглашения СМИ, аналитики и чиновники попросту незнакомы с их содержанием.

Как отметил дипломат, поясняя суть документа, три участка разведения сторон размещены не в самих населенных пунктах, а в прилегающих к ним районах, в которые не входит ни один населенный пункт или электростанция.

В центре двух участков находятся разрушений мост через реку Северский Донец (Станица Луганская) и неработающий из-за обстрелов КПВВ "Золотое", которые стороны рассчитывают отремонтировать и запустить.

Как подчеркнул Марчук, отвод будет контролировать СММ ОБСЕ, обеспечивая одновременное разведение сторон в "зеркальном" режиме. После отвода, дистанция в один километр позволит сторонам конфликта надежно контролировать территорию при помощи собственных огневых средств, что исключает возможность получения одной из сторон военного преимущества.

"Что лучше, ничего не делать и ждать, пока не будут решены все проблемы Донбасса по украинскому сценарию, или пробовать хоть немного "разгружать" линию фронта? Где сейчас "Торнадо", "Смерчи", "Ураганы", "Пионы", "Точки-У"? Они сами ушли от линии соприкосновения?", – резюмировал дипломат.

Ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что российско-террористические войска не будут соблюдать рамочное решение об отводе сил и средств в зонах безопасности на линии разграничения в Донбассе. По его словам, отвод сил и средств ВСУ от Станицы Луганской позволит боевикам занять данный населенный пункт без боя.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".