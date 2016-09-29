Малайзия инициирует четырехстороннюю встречу по делу о МН17

Малайзия будет следить за тем, чтобы виновные в крушении рейса MH17 были наказаны.

Малайзия предлагает обсудить отчет по МН17 bellingcat.com

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак намерен созвать встречу с представителями Украины, Австралии и Нидерландов для выработки дальнейших совместных действи по делу о сбитом в небе над оккупированным Донбассом пассажирском "Боинге" рейса МН17.

Об этом он заявил, комментируя отчет о расследовании дела по сбитому самолету, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New Straits Times.

"Мы в долгу перед семьями", - сказал Разак.

Он отметил, что Малайзия будет следить за тем, чтобы виновные в крушении рейса MH17 были наказаны.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Министерств иностранных дел, юстиции и обороны, а также Службе безопасности Украины продолжить координиацию действий по оказанию помощи Объединенной следственной группе (Joint Investigation Team, JIT), чтобы она как можно скорее представила окончательные результаты своей работы по установке личностей, причастных к катастрофе малазийского "Боинга".

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек (граждане Голландии, Австралии, Малайзии), которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.