Люди из окружения Порошенко могли быть замешаны в деле Насирова - СМИ

В больницу "Феофания" приезжали представители Грановского.

К Насирову приезжали от Грановского Схемы

Бывший прокурор Сергей Лысенко вечером 2 марта приезжал в больницу "Феофания", где на тот момент сотрудники НАБУ и САП объявляли о подозрении главе ГФС Роману Насирову , сообщают журналисты программы " Схемы"

В отделение больницы Лысенко прибыл в сопровождении адвоката Олега Малиневского, который ранее защищал интересы Андрея Адамовского -бывшего бизнес-партнера народного депутата Александра Грановского. Дело касалось ТРЦ Sky Mall. Оппонентом Адамовского выступал эстонский инвестор Хилар Тедер.

Лысенко в комментарии журналистам сообщил, что не помнит о визите в "Феофанию".

До скандального увольнения из прокуратуры был привлечен к расследованию дела вокруг ТРЦ Скаймол и вел дело в судах на стороне гособвинения.

Также журналисты зафиксировали, что вечером 5 апреля в столичном отеле Hyatt одновременно находились народный депутат Александр Грановский, экс-прокурор Сергей Лысенко и управляющий партнер юридической компании FCLEX Виктор Барсук.

Лысенко уехал раньше, а народный депутат Грановский покинул отель в компании Виктора Барсука.

В комментарии журналистам программы "Схемы" Лысенко сообщил, что с депутатом Грановским их ничего не связывает, только знакомство.

Грановский в свою очередь заявил: "В отеле Hyatt иногда провожу встречи. С упомянутыми с Вами в запросе СЛ и ВБ не встречались, мог, не исключено, увидеть и перекинуться двумя-тремя словами".

В мае прошлого года журналист Дмитрий Гнап опубликовал фото, где уволенный прокурор Лысенко встречается с Грановским, которого называют неофициальным куратором прокуратуры от Банковой.

По делу Насирова арестовали начальника департамента ГФС. В НАБУ готовят подозрения другим фигурантам уголовного производства из числа сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ГФС.