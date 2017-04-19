Люди из окружения Порошенко могли быть замешаны в деле Насирова - СМИ

В больницу "Феофания" приезжали представители Грановского.
В отделение больницы Лысенко прибыл в сопровождении адвоката Олега Малиневского, который ранее защищал интересы Андрея Адамовского -бывшего бизнес-партнера народного депутата Александра Грановского. Дело касалось ТРЦ Sky Mall. Оппонентом Адамовского выступал эстонский инвестор Хилар Тедер.
Лысенко в комментарии журналистам сообщил, что не помнит о визите в "Феофанию".
До скандального увольнения из прокуратуры был привлечен к расследованию дела вокруг ТРЦ Скаймол и вел дело в судах на стороне гособвинения.
Также журналисты зафиксировали, что вечером 5 апреля в столичном отеле Hyatt одновременно находились народный депутат Александр Грановский, экс-прокурор Сергей Лысенко и управляющий партнер юридической компании FCLEX Виктор Барсук.
Лысенко уехал раньше, а народный депутат Грановский покинул отель в компании Виктора Барсука.
В комментарии журналистам программы "Схемы" Лысенко сообщил, что с депутатом Грановским их ничего не связывает, только знакомство.
Грановский в свою очередь заявил: "В отеле Hyatt иногда провожу встречи. С упомянутыми с Вами в запросе СЛ и ВБ не встречались, мог, не исключено, увидеть и перекинуться двумя-тремя словами".
В мае прошлого года журналист Дмитрий Гнап опубликовал фото, где уволенный прокурор Лысенко встречается с Грановским, которого называют неофициальным куратором прокуратуры от Банковой.
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