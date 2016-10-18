Любые договоренности с Россией ничего не стоят – Полторак

Украине нужно рассчитывать на сильную армию и международную поддержку, сообщил Полторак конгрессменам и попросил летальное оружие.

Министр обороны Украины рассказал конгрессменам, чего стоят договоренности с Россией Сайт Минобороны Украины

Российская Федерация продолжает агрессию и не придерживается достигнутых договоренностей, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с представителями Конгресса США Уильямом Флоресом и Эндрю Харрисом.

"Мы придерживаемся договоренностей, но опыт не только Украины, но и Грузии, Сирии, показывает, что любые договоренности с Россией ничего не стоят. В данной ситуации нам нужно рассчитывать на реформированную и сильную армию, политическую и экономическую поддержку партнеров и продление санкций против агрессора", - сказал министр обороны Украины.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос предоставления Украине летального оружия. В частности, Полторак рассказал, что Украина обращалась к странам-членам НАТО и ЕС с просьбой предоставить летальное оружие.

Глава оборонного ведомства отметил, что российская вооруженная агрессия — это вызов не только Украине, а и Европейскому Союзу и странам-членам НАТО.

В свою очередь конгрессмен Уильям Флорес заверил в дальнейшей поддержке США Украины, как на политической арене, так и в оказании практической помощи.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что 95% материальной помощи США для Украины поступает в Минобороны.

В 2014-2015 годах США уже предоставили Украине военную помощь на 260 миллионов долларов, включая поставки палаток, бронежилетов, тепловизоров, транспортных средств, медицинского и инженерного снаряжения, портативных радиостанций, противомінометних радаров и патрульных катеров. В то же время, Соединенные Штаты не поставляют Украине летального вооружения.

Оборонный бюджет США-2016 предусматривает выделение Украине 300 млн долларов военной помощи.