Любовь украинцев к ЕС уменьшается из-за невыполненных обещаний - Politico

Затягивание с безвизовым режимом все больше заставляет украинцев сердиться на ЕС и собственную власть.

Украинцы все еще мечтают о присоединении к ЕС, но евроинтеграционная эйфория прошла. Андрей Товстыженко, ZN.UA

"Это видео смешное, потому что правдиво", - сказала учитель украинского языка Катрин Халабузар после урока в Киеве.

На видео президент Петр Порошенко разными словами убеждает, что безвизовый режим с Евросоюзом вот-вот заработает. Сначала он обещает, что визы отменят 1 января 2015 года. Затем дата переносится на декабрь 2015-го. А потом президент убеждает, что безвиз появится не позже 2016-го. И вот этот год закончился, а обещание осталось не выполненным.

Для украинцев безвизовые путешествия - это эмоциональный и символический вопрос, на котором держится надежда на перспективу реального достижения целей проевропейской революции, которая произошла три года назад. Об этом на страницах Politico пишет Дэвид Стерн.

Европейские чиновники пообещали, что вопрос безвизу наконец решится в 2017-ом. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в декабре пообещал, что украинцы смогут без виз путешествовать по Европе за "несколько недель". Но и до сих пор никаких деталей и новостей по этому вопросу не прозвучало.

"Я понимаю, что это сложный вопрос, но, по моему мнению, мы никогда не получим безвизовый режим", - говорит учительница Катрин.

Несмотря на то, что Киев выполнил все требования, установленные ЕС, а европейские чиновники предварительно дали визовой либерализации "зеленый свет", Европейский парламент до сих пор не назвал четкую дату, когда окончательно одобрит это решение. Эта неопределенность помогает подпитывать разочарование ЕС. Автор обращает внимание, что 2016 год вообще был щедр на разочарование Брюсселем для украинцев. И дело не только в упрощенные пересечения границы. Нидерланды на референдуме проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. А в европейских столицах начинают звучать предложения отменить санкции против России, когда война на Востоке Украины еще не закончилась.

Украинцы до сих пор цепляются за мечту присоединиться к ЕС. Большинство из них отдает предпочтение этому блоку, а не любому другому включительно с российским Евразийским союзом. Но евроинтеграционная эфория постепенно уменьшается. В это время, оппозиционные политики в Киеве убеждают, что Европа "не готова принять" Украину, а значит ей надо прекратить стучаться в закрытую дверь.

Недавно стало известно, что в ЕС прогнозируют получение Украиной безвизового режима до июня. А председатель Верховной Рады Андрей Парубий в начале 2017 года заявил о том, что Европейский Парламент должен в ближайшие месяцы принять окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.