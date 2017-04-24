Львовского налоговика поймали на мизерной взятке

Средняя взятка в Украине давно исчисляется десятками тысяч гривень. В древнем Львове замерло время.

Начальники районных налоговых во Львове берут взятки по 5,5 тыс. грн ГПУ

Во Львове задержали с поличным начальника районного отделения Государственной налоговой инспекции ГФС Украины во Львовской области, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее данным, чиновница требовала и получила 5,5 тыс грн за регистрацию частного предприятия как плательщика НДС.

При задержании у начальника районной налоговой изъято еще 70 тыс. грн средств, происхождение которых устанавливается.

Напомним, что по данным Transparency International Украина, в 2015 году средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн. При этом лишь пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.

В апреле заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им. Даниила Галицкого Романа Зазуляка задержали при получении взятки в 40 тыс. грн.