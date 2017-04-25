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Львовский мусор нашли в чернобыльской зоне

25 апреля в 12:41

Грузовики выгрузили девять куч ТБО.

мусор Львов
Львовский мусор продолжает свое "путешествие" по Украине
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС близ отселенных населенных пунктов Бобер и Королевка грузовики выгрузили бытовой мусор из Львова, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.

"В Иванковское отделение полиции обратился один из глав местного самоуправления и сообщил, что он обнаружил кучи сваленного мусора возле сел Бобер и Королевка… При проведении осмотра места происшествия установлено, что на территории зоны ЧАЭС находится девять куч мусора. Из каждой кучи полицейские изъяли документы или их фрагменты, подтверждающие происхождение твердых отходов из Львова", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) УК Украины по которой предусматривается штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Ранее львовский городской голова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Садовый также заявил, что в качестве городского головы Львова готов профинансировать создание подобного полигона на средства городской громады. 

Подробнее о так называемой "мусорной осаде" Львова читайте в статье Оксаны Сыроид "Мусор несвободы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги мусор Львов Чернобыль
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