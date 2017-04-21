"Львовский мусор" будут временно вывозить на полигоны городов Львовской области

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Соответствующие договоренности будут закреплены в меморандуме о сотрудничестве между Львовской ОГА, Львовским горсоветом и органами местного самоуправления.

В Кабмине говорят, что нашли временное решение проблемы "львовского мусора"

Твердыена полигоны прочих городов Львовской области, пока Львовский городской совет будет принимать окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации мусора.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, к соответствующему решению пришли Кабмин, Львовская ОГА и местные органы самоуправления. Договоренности относительно приема мусора из Львова на полигонах области будут закреплены в меморандуме о сотрудничестве между Львовской ОГА, Львовским горсоветом и органами местного самоуправления, на территории которых находятся полигоны и свалки ТБО.

Отмечается, что соответствующий документ будет подписан в пятницу, 21 апреля, в присутствии вице-премьера Владимира Кистиона.

Ранее львовский городской голова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Садовый также заявил, что в качестве городского головы Львова готов профинансировать создание подобного полигона на средства городской громады.

Подробнее о так называемой "мусорной осаде" Львова читайте в статье Оксаны Сыроид "Мусор несвободы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".