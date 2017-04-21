"Львовский мусор" будут временно вывозить на полигоны городов Львовской области

Соответствующие договоренности будут закреплены в меморандуме о сотрудничестве между Львовской ОГА, Львовским горсоветом и органами местного самоуправления.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, к соответствующему решению пришли Кабмин, Львовская ОГА и местные органы самоуправления. Договоренности относительно приема мусора из Львова на полигонах области будут закреплены в меморандуме о сотрудничестве между Львовской ОГА, Львовским горсоветом и органами местного самоуправления, на территории которых находятся полигоны и свалки ТБО.
Отмечается, что соответствующий документ будет подписан в пятницу, 21 апреля, в присутствии вице-премьера Владимира Кистиона.
Ранее львовский городской голова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Садовый также заявил, что в качестве городского головы Львова готов профинансировать создание подобного полигона на средства городской громады.
Подробнее о так называемой "мусорной осаде" Львова читайте в статье Оксаны Сыроид "Мусор несвободы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA