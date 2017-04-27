Львовский горсовет выделил 21 млн грн городам области за прием отходов из Львова

В данный момент депутаты определили точные суммы субвенций, которые получат за прием отходов Новояворовск и Червоноград.

Львовский горосвет выделил субвенции городам, готовым принимать мусор из Львова

Львовский городской совет выделил первую часть средств, предназначенных городам области, которые

Как сообщает Zaxid.net, в ходе сессии 27 апреля депутаты одобрили выделение средств в размере более 21 млн грн. Данные средства предусмотрены изменениями в бюджет развития, за который проголосовали 46 депутатов ЛГС.

"Прежде всего мы предусматриваем около 20 млн грн на выполнение меморандума. Это первый этап выделения субвенции бюджетам городов, которые будут принимать от нас твердые бытовые отходы. Из тех 20 млн грн мы уже четко выяснили суммы, которые получат Новояворовск и Червоноград", – заявила директор департамента экономического развития ЛГС Ирина Кулинич в ходе обсуждения проекта соответствующего постановления.

Отмечается, что депутаты выделили 16 млн грн на выполнение самого меморандума. Данные средства еще не распределены между городами. В данный момент депутаты четко определили, что более 2 млн грн субвенции получит Червоноград, а Новояворовск – более 3 млн грн.

Ранее сообщалось, что твердые бытовые отходы будут вывозиться из Львова на полигоны прочих городов Львовской области, пока Львовский городской совет будет принимать окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации мусора. К соответствующему решению пришли Кабмин, Львовская ОГА и органы местного самоуправления.

Ранее львовский городской голова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Садовый также заявил, что в качестве городского головы Львова готов профинансировать создание подобного полигона на средства городской громады.

Подробнее о так называемой "мусорной осаде" Львова читайте в статье Оксаны Сыроид "Мусор несвободы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".