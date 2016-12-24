Львов возглавил всемирный список самых дешевых мест для новогодних путешествий

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Список составила британская туристическая компания.

Львов - самый дешевый город для новогоднего туризма

Украинский город Львов стал самым дешевым туристическим местом для новогоднего туризма по версии британской туристической компании Mondono.

Компания составила список из 12 самых дешевых мест для посещения во время новогодних праздников для туристов из Великобритании и Западной Европы, передает Business Insider.

Составители списка обращали внимание на среднюю стоимость основных туристических затрат - ночь в гостиничном номере, ужин на двоих, один километр езды на такси и пинты пива, бутылки вина.

Выведенная сумма списка определяет среднюю цену проживания в городе за одни сутки:

1. Украина, Львов – 31,27 долларов

2. Приштина, Сербия – 64,12 доллара

3. София, Болгария – 70,46 долларов

4. Панама-Сити, Панама – 71,25 долларов

5. Каламата, Греция – 79,51 долларов

6. Брага, Португалия – 80,80 долларов

7. Сараево, Босния и Герцеговина – 81,27 долларов

8. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания – 84,81 долларов

9. Ереван, Армения – 87,95 долларов

10. Белфаст, Великобритания – 105,97 долларов

11. Сан-Антонио, США – 126,20 долларов

12. Вальпараисо, Чили – 129,59 долларов

По данным компании, выбрать дешевое место за границей для британских туристов становится все сложней ввиду ослабления курса британского курса из-за Brexit.