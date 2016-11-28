Львов и область замело снегом

Стихия сделала передвижение по некоторым трассам области проблематичным.

На борьбу со снегом во Львове было мобилизовано 22 единицы техники Фото пресс-службы КГГА

и область в понедельник накрыло сильнейшими снегопадами, с 7:00 утра в городе работало 22 единицы снегоуборочной техники, дежурило еще 24, сообщили на сайте Львовского городского совета.

"По информации "горячей линии города", состоянием на 7.00 сегодня в городе работало 22 единицы снегоуборочной техники, дежурило – еще 24 машины. Было использовано более 100 кубометров песчаной смеси", - написали на сайте Львовского горсовета.

Несмотря на все усилия коммунальных служб, на трассах области сохранялся гололед. В частности, пользователь Игорь Зинкевич выложил на своей странице в Facebook ряд проблемных трасс Львовской области.

"Ну и где коммунальные службы, которые на 100% готовы к работе?! Снег уже налип, еще чуть-чуть – и будет гололед. А потом, не дай Бог, аварии", - возмутился львовянин.

Напомним, 26 ноября синоптики сообщили о том, что в Украине ожидается небольшой и мокрый снег, в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, и выпадет мокрый снег, на крайнем юге и в Приазовье дожди. Сегодня стало известно о том, что арктический фронт принесет в Украину похолодание и снег.