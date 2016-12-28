Лутковская просит российского омбудсмена инициировать перевод Клыха ближе к границе Украины

Российская коллега украинского омбудсмена пообещала содействовать в вопросах перевода украинца и доступа Лутковской к задержанным украинским гражданам в РФ.

Валерия Лутковская просила перевести осужденного Клыха ближе к границе Украины, чтобы его могли чаще навещать родственники ombudsman.gov.ua

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человекавстретилась с российской коллегой, Уполномоченной по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой в рамках двухэтапного совместного визита, который состоялся 26 декабря, сообщает пресс-служба Лутковской.

Уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках визита посетили Симферопольское и Николаевское СИЗО. Они также договорились о содействии в организации регулярных визитов омбудсменов с целью мониторинга соблюдения прав граждан своих стран, которые находятся в местах лишения свободы на территории других государств.

Татьяна Москалькова выразила желание встретиться с гражданами РФ, находящимися в местах лишения свободы в Одессе. В свою очередь Валерия Лутковская выразила желание встретиться с гражданами Украины, находящимися в местах лишения свободы в Москве. Речь шла, в частности, о Евгении Панове, Романе Сущенко и других украинцах.

С учетом особенностей российского законодательства, осуществление подобных визитов украинским омбудсменом осложнено тем, что для них нужно разрешение судебных инстанций. Они не находятся в непосредственной компетенции российского омбудсмена. Тем не менее, Татьяна Москалькова пообещала приложить все усилия для встречи Валерии Лутковской с заключенными.

Во время встречи Валерия Лутковская обратилась к своей коллеге по вопросу осужденного в России украинца Станислава Клыха. Она просила отправить его отбывать наказание в исправительное учреждение, расположенное как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники Клыха могли навещать его.

В свою очередь Москалькова подчеркнула факт существенных сдвигов в вопросе перемещения украинских граждан, отбывающих наказание в аннексированном Крыму, в другие исправительные учреждения, расположенные на территории материковой Украины.

Как сообщалось, 26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

В конце ноября Карпюк и Клых направили обращение о переводе их в Украину. Заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщал о том, что министерство вскоре отправит соответствующий запрос в Россию. По его словам, начата процедура возвращения Карпюка и Клыха согласно Конвенции о передаче осужденных лиц.