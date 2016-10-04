Лутковская обратилась к омбудсмену РФ по защите прав Сущенко

Необходимо проверить состояние соблюдения его прав и свобод на территории России.

Романа Сущенко задержала российская ФСБ ТАСС

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой взять на контроль дело задержанного украинского журналиста Романа Сущенко

"В своем письме Валерия Лутковская обратила внимание российской коллеги на то, что о задержании Романа Сущенко не были уведомлены ни его семья, которая находится во Франции, ни консул Украины в РФ, что лишило его возможности получить консульско-правовую помощь, как это предусмотрено Венской конвенцией о консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и РФ", – сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кроме этого, Лутковской открыто производство по защите прав Сущенко, который был задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж), и помещен в СИЗО Лефортово.

Лутковская поручила представителю Уполномоченного в РФ Владимиру Шрейдлеру держать на личном контроле указанное дело, находиться на постоянной связи с адвокатами и предоставлять информацию офису омбудсмена Украины.

В рамках осуществляемого производства Лутковская также обратилась в МИД с просьбой проинформировать об обстоятельствах и причинах задержания Сущенко, состояние соблюдения его прав и свобод на территории РФ, в том числе права на консульско-правовую помощь и условия содержания под стражей.

Напомним, 3 октября ФСБ РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.