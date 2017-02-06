Лучшими кандидатами на должность главы Нацполиции назвали Бушуева, Вишневского и Князева

В минувшую субботу конкурсная комиссия обсудила итоги интервью и выбрала тройку лучших кандидатов.

В конкурсной комиссии по отбору главы Нацполиции определились с тройкой лучших кандидатов Василий Артюшенко, ZN.UA

Конкурсная комиссия рекомендовала для назначения на должность главыКонстантина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.

Как сообщает "112. Украина", об этом говорится в заявлении конкурсной комиссии по отбору главы НПУ.

"4 февраля комиссия обсудила итоги интервью и выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины", - указывается в заявлении.

Ранее от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции отказались исполняющий обязанности главы НПУ Вадим Троян, глава управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин, а также адвокат Алексей Шевчук.

Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о проведении консультативного конкурса на замещение вакантной должности главы Национальной полиции. В требованиях к кандидату указано, что он должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее семи лет, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.