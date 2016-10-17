Лучшим сценарием для Украины на ближайшую перспективу является "контролируемое обострение" между Западом и РФ - эксперт

Но, по словам Богдана Яременко, вероятность развития событий по этому сценарию — не самая высокая.

Богдан Яременко

Наилучшим с точки зрения интересов Украины, вариантом развития отношений между Западом и РФ на ближайшую перспективу могло бы быть "контролируемое обострение" - сохранение умеренного уровня противостояния, без перехода до открытых вооруженных форм.

Об этом заявил ZN.UA Богдан Яременко, глава Фонда "Майдан иностранных дел".

Но, по его словам, во-первых, вероятность развития событий по этому сценарию — не самая высокая.

"Кроме этого, указанный сценарий будет предполагать замораживание конфликтов в Украине на неопределенное время. Хотя, следует признать, положительных сценариев для Украины ныне просто нет", - считает Яременко.

"Дальнейшее обострение отношений и рост напряженности между РФ и США, НАТО и ЕС представляется более вероятным сценарием. Похоже, РФ стратегически решила, что "войны никогда больше не будут происходить на российской территории", и начала масштабную гибридную агрессию против Запада. Возможно, Россия не планировала это на нынешнем этапе, а просто оказалась втянутой в соответствующие процессы из-за ошибочного прогноза реакции Запада на оккупацию Крыма и войну на востоке Украины", - подчеркивает эксперт.

"Сейчас непонятно, есть ли у россиян трезвый расчет имеющихся ресурсов для такой войны или план выхода из нее. Вместе с тем, несмотря на значительные структурные проблемы в собственной экономике, Россия активизирует невоенные компоненты гибридной агрессии (информационные и идеологические диверсии, кибернетическую войну) и мелкие военные провокации (цель которых, вполне возможно, одна: скрыть драматическую разницу в обычных вооружениях между РФ и Западом). Цель такой политики — создать для Запада множество комплексных внутренних и внешних проблем, которые ослабят его до такой степени, что он либо потеряет способность оказывать сопротивление РФ, либо будет вынужден пойти на договоренности с Россией (на сегодняшний день ряд российских представителей государства и неправительственного сектора призывают заключить "новый Хельсинский договор", хотя понятно, что под этим — плохо замаскированное желание получить "новую Ялту")", - считает Яременко.

Читайте больше мнений экспертов в области геополитики и безопасности в материале "Чего ждать Украине от противостояния России и Запада" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".