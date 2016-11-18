Луценко заявил об обысках в мэрии Кривого Рога

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Городское руководство подозревают в масштабном хищении госсредств.

Луценко заявил об обысках руководства Кривого Рога Василий Артюшенко, ZN.UA

Следователи правоохранительных органов в четверг провели обыски городского руководства Кривого Рога в рамках расследования уголовного дела о расхищении бюджетных средств, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Обыски произошли не только во Львове, но и в Кривом Роге, где у нас есть серьезные основания подозревать городское руководство в масштабном расхищении государственных средств", - заявил Луценко на брифинге.

17 ноября правоохранители устроили обыски в кабинетах первого заместителя мэра Львова Виктора Пушкарева и начальника управления ЖКХ Львовского горсовета Юрия Гольца.

Причины обыска у заместителя городского головы в данный момент неизвестны. Сотрудники СБУ, ведущие обыск у Пушкарева, отказываются давать комментарии журналистам.

Сам Пушкарев находится в кабинете, однако правоохранители больше никого туда не допускают.

Отмечается, что Юрия Гольца утром задержали при получении взятки.

Накануне, 16 ноября, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что сотрудники ГПУ во время обысков в Львовском городском совете изъяли документацию о передаче в аренду и последующей продаже 23 га земли.