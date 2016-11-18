Луценко заявил о планировании Россией терактов по всей Украине

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По словам генпрокурора, РФ разворачивает сеть террористических актов на нашей территории.

Луценко заявил, что необъявленная война Кремля происходит не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и по всей Украине Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что Российская Федерация планирует террористические акты по всей территории Украины.

"К сожалению, должен сказать, что Россия явно разворачивает сеть террористических актов на нашей территории, и это еще раз означает, что общество должно знать и помнить: Украина - в состоянии войны, в состоянии необъявленной, но реальной войны, где жертвы, и не только в Донбассе, но и на всей территории Украины", - сказал Луценко 18 ноября, передает УНИАН.

Он также добавил, что необъявленная война Кремля происходит не только на линии соприкосновения в украинском Донбассе, но и по всей территории Украины.

Ранее глава СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с генеральным прокурором Юрием Луценко сообщил о предотвращении второй попытки похищения и убийства бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, участника добровольческого батальона в зоне АТО Ильи Богданова.