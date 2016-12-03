Луценко за полгода работы сменил 17 руководителей региональных прокуратур

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Полгода назад Луценко занял должность генерального прокурора. Его пиарщики отчитываются о достижениях.

В большинстве областей Луценко уже поставил своих прокуроров Василий Артюшенко, ZN.UA

Юрий Луценко с мая 2016 года сменил 17 руководителей региональных прокуратур, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"За время пребывания Юрия Луценко на должности генерального прокурора Украины за 6 месяцев было сменено 17 руководителей региональных прокуратур, а также 56 первых заместителей и заместителей руководителей региональных прокуратур", - написала она на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что за этот период приказами генерального прокурора Украины уволены из органов прокуратуры или досрочно прекращены полномочия на административных должностях 113 работников, в том числе:

- 36 работников Генпрокуратуры Украины;

- 4 руководителей региональных прокуратур;

- 53 первых заместителей и заместителей руководителей региональных прокуратур;

- 20 руководителей местных прокуратур.

Кроме того, зарегистрировано 22 уголовных производств в отношении 28 работников органов прокуратуры, в суд направлено 9 обвинительных актов в отношении 12 лиц, а в отношении 16 лиц досудебное расследование еще продолжается, отметила пресс-секретарь Луценко.

Верховная Рада дала согласие на назначение Юрия Луценко генпрокурором 12 мая. После этого президент подписал указ о назначении, а сам Луценко принял присягу в зале парламента. В тот же день утром Рада приняла закон, который позволяет Юрию Луценко, у которого нет юридического образования и прокурорского опыта работы, возглавить ГПУ.

13 мая президент Украины Петр Порошенко представил нового генпрокурора Юрия Луценко коллективу Генеральной прокуратуры Украины. "У вас развязаны руки - дайте результат. Это касается Майдана, Одессы, преступлений бывшей власти", - заявил глава государства, обращаясь к Луценко.