Луценко выписал выговор за ложь в декларации прокурору Сусу

В ГПУ провели служебное расследование, которое подтвердило нарушения Сусом порядка представления декларации.

В ГПУ выписали выговор прокурору, который солгал в декларации e.kryzhanivsky / Depositphotos

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса.

"Сообщаю, что по результатам проведенного служебного расследования, которым подтверждено нарушение Сусом Д.М. порядка представления декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также представления им недостоверных утверждений в анкете добропорядочности прокурора, приказом Генерального прокурора Украины от 11.11.2016 №12-дц его привлекли к дисциплинарной ответственности - объявлен выговор", - говорится в ответе ГПУ на запрос "Центра противодействия коррупции".

Также отмечается, что генпрокурор удовлетворил заявление Суса "о досрочном прекращении его полномочий на административной должности по собственному желанию".

Летом стало известно, что следователь Дмитрий Сус ездит на автомобиле Audi Q7, которая не указана в его декларации. Официально внедорожник принадлежит его 85-летней бабушке Марии Юрчик.

Департамент Генпрокуратуры, в котором работает Дмитрий Сус, связывают с народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и Александром Грановским, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.