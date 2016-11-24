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Луценко выписал выговор за ложь в декларации прокурору Сусу

24 ноября в 14:45

В ГПУ провели служебное расследование, которое подтвердило нарушения Сусом порядка представления декларации.

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В ГПУ выписали выговор прокурору, который солгал в декларации
e.kryzhanivsky / Depositphotos

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса.

"Сообщаю, что по результатам проведенного служебного расследования, которым подтверждено нарушение Сусом Д.М. порядка представления декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также представления им недостоверных утверждений в анкете добропорядочности прокурора, приказом Генерального прокурора Украины от 11.11.2016 №12-дц его привлекли к дисциплинарной ответственности - объявлен выговор", - говорится в ответе ГПУ на запрос "Центра противодействия коррупции".

Также отмечается, что генпрокурор удовлетворил заявление Суса "о досрочном прекращении его полномочий на административной должности по собственному желанию".

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Летом стало известно, что следователь Дмитрий Сус ездит на автомобиле Audi Q7, которая не указана в его декларации. Официально внедорожник принадлежит его 85-летней бабушке Марии Юрчик.

Департамент Генпрокуратуры, в котором работает Дмитрий Сус, связывают с народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и Александром Грановским, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги декларация прокурор ГПУ
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