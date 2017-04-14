Луценко уволил из ГПУ одиозного следователя Суса

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Следователя уволили за "совершение действий, которые порочат звание прокурора".

Луценко выгнал Суса из ГПУ Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральній прокурор Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса, сообщили ZN.UA в пресс-службе ГПУ.

"Да, Дмитрий Сус освобожден", - отметили в пресс-службе ведомства.

"За систематическое грубое нарушение требований законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики, совершение действий, которые порочат звание прокурора и могут вызвать сомнение в его честности и неподкупности органов прокуратуры, уволить старшего советника юстиции Суса Дмитрия Николаевича с должности старшего следователя в особо важных делах шестого отдела по расследованию особенно важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры и из органов прокуратуры", - сообщается в приказе генерального прокурора.

Позднее источники "Украинской правды" сообщили, что Дмитрия Суса уволили за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Согласно документу, Сус не указал в декларации 2015 года зарегистрированный на него Citroen C4, а также не указал в декларациях 2015 и 2016 годов информации о временном пользовании помещением (комнатой) в Киеве, а также о продаже автомобилей Peugeot 406 и Citroen C4.

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса.

Летом стало известно, что следователь Дмитрий Сус ездит на автомобиле Audi Q7, которая не указана в его декларации. Официально внедорожник принадлежит его 85-летней бабушке Марии Юрчик.

Департамент Генпрокуратуры, в котором работает Дмитрий Сус, связывают с народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и Александром Грановским, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

Ранее следователь ГПУ Сус помог снять арест с 14 газовых скважин компании Злочевского.