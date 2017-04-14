Луценко уволил из ГПУ одиозного следователя Суса

Следователя уволили за "совершение действий, которые порочат звание прокурора".
"Да, Дмитрий Сус освобожден", - отметили в пресс-службе ведомства.
"За систематическое грубое нарушение требований законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики, совершение действий, которые порочат звание прокурора и могут вызвать сомнение в его честности и неподкупности органов прокуратуры, уволить старшего советника юстиции Суса Дмитрия Николаевича с должности старшего следователя в особо важных делах шестого отдела по расследованию особенно важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры и из органов прокуратуры", - сообщается в приказе генерального прокурора.
Позднее источники "Украинской правды" сообщили, что Дмитрия Суса уволили за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.
Согласно документу, Сус не указал в декларации 2015 года зарегистрированный на него Citroen C4, а также не указал в декларациях 2015 и 2016 годов информации о временном пользовании помещением (комнатой) в Киеве, а также о продаже автомобилей Peugeot 406 и Citroen C4.
В ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса.
Летом стало известно, что следователь Дмитрий Сус ездит на автомобиле Audi Q7, которая не указана в его декларации. Официально внедорожник принадлежит его 85-летней бабушке Марии Юрчик.
Департамент Генпрокуратуры, в котором работает Дмитрий Сус, связывают с народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и Александром Грановским, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.
Ранее следователь ГПУ Сус помог снять арест с 14 газовых скважин компании Злочевского.
ZN.UA , Украинская правда ,