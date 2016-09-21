Луценко предложил Деканоидзе вернуть в полицию "недолюстрированного" генерала Паскала

Глава НПУ напомнила, что Паскал уволился по собственному желанию.
Глава ГПУ заверил, что он не намерен дискредитировать процедуру люстрации, однако высказался за необходимость делать исключения для ценных профессионалов, которые в силу тех или иных обстоятельств покинули ряды МВД.
По словам Луценко, Паскал является именно тем профессионалом, которому трудно найти достойную замену.
Деканоидзе, в свою очередь, заявила, что у нее с Паскалом складывались хорошие рабочие отношения, а также напомнила, что генерал уволился из полиции по собственному желанию, передает УНИАН.
Напомним, 24 ноября 2015 года экс-заместитель министра внутренних дел Василий Паскал был назначен первым заместителем главы Национальной полиции – начальником уголовной полиции. В то же время, по данным СМИ, Паскал причастен к преследованию участников Майдана, а также его связывают с провокациями, которые происходили под зданием Верховной Рады 31 августа 2015-го.
В связи с большим общественным резонансом, Паскал написал рапорт об увольнении из рядов НПУ по собственному желанию и вышел на пенсию.УНИАН