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Луценко предложил Деканоидзе вернуть в полицию "недолюстрированного" генерала Паскала

21 сентября в 20:27

Глава НПУ напомнила, что Паскал уволился по собственному желанию.

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Василий Артюшенко, ZN.UA
Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил главе Национальной полиции Хатии Деканоидзе рассмотреть вопрос восстановления в должности ее бывшего заместителя, генерала Василия Паскала.

Глава ГПУ заверил, что он не намерен дискредитировать процедуру люстрации, однако высказался за необходимость делать исключения для ценных профессионалов, которые в силу тех или иных обстоятельств покинули ряды МВД.

По словам Луценко, Паскал является именно тем профессионалом, которому трудно найти достойную замену.

Деканоидзе, в свою очередь, заявила, что у нее с Паскалом складывались хорошие рабочие отношения, а также напомнила, что генерал уволился из полиции по собственному желанию, передает УНИАН.

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Напомним, 24 ноября 2015 года экс-заместитель министра внутренних дел Василий Паскал был назначен первым заместителем главы Национальной полиции – начальником уголовной полиции. В то же время, по данным СМИ, Паскал причастен к преследованию участников Майдана, а также его связывают с провокациями, которые происходили под зданием Верховной Рады 31 августа 2015-го.  

В связи с большим общественным резонансом, Паскал написал рапорт об увольнении из рядов НПУ по собственному желанию и вышел на пенсию.

По материалам: УНИАН
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Тэги Луценко Деканоидзе Паскал люстрация полиция
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