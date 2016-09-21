Луценко предложил Деканоидзе вернуть в полицию "недолюстрированного" генерала Паскала

Глава НПУ напомнила, что Паскал уволился по собственному желанию.

Луценко озаботился кадровым голодом в полиции Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил главе Национальной полиции Хатии Деканоидзе рассмотреть вопрос восстановления в должности ее бывшего заместителя, генерала

Глава ГПУ заверил, что он не намерен дискредитировать процедуру люстрации, однако высказался за необходимость делать исключения для ценных профессионалов, которые в силу тех или иных обстоятельств покинули ряды МВД.

По словам Луценко, Паскал является именно тем профессионалом, которому трудно найти достойную замену.

Деканоидзе, в свою очередь, заявила, что у нее с Паскалом складывались хорошие рабочие отношения, а также напомнила, что генерал уволился из полиции по собственному желанию, передает УНИАН.

Напомним, 24 ноября 2015 года экс-заместитель министра внутренних дел Василий Паскал был назначен первым заместителем главы Национальной полиции – начальником уголовной полиции. В то же время, по данным СМИ, Паскал причастен к преследованию участников Майдана, а также его связывают с провокациями, которые происходили под зданием Верховной Рады 31 августа 2015-го.

В связи с большим общественным резонансом, Паскал написал рапорт об увольнении из рядов НПУ по собственному желанию и вышел на пенсию.