Луценко предложил частично легализовать игорный бизнес

Разговоры о легализации игорного бизнеса в Украине ведутся уже два года. Пока он полностью остается в тени.

Луценко хочет поставить одноруких бандитов под жесткий контроль фискальных служб Кадр/YouTube

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверен, что тотальный запретв Украине неэффективен.

"Тотальный запрет игорного бизнеса в Украине сродни действию "сухого закона" в Америке, который способствовал развитию мафии и коррупции во власти", - сказал он.

По его личному мнению, нужно дать возможность для официальной работы казино в 5-звездных отелях, "т.е. в элитных заведениях, куда никогда не попадут школьники и простые украинцы".

Генпрокурор подчеркнул, что игровые автоматы типа "однорукого бандита" должны находиться под жестким контролем фискальных служб.

"Нужно разграничить то, что социально опасно, и то, что не социально опасно, и разрешить то, что не социально опасно", - отметил Луценко.

Игорный бизнес запрещен в Украине с лета 2009 года.

В декабре 2014 года Наталия Яресько, которая занимала пост министр финансов Украины, заявила, что госбюджет может получить дополнительные 2 млрд грн налогов на игорный бизнес, который необходимо вывести "из тени".