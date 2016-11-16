Луценко подписал подозрение за махинации с жильем главе Счетной палаты

Романа Магуту обвиняют по статье 364 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

Романа Магуту обвиняют в махинациях с жильем Лариса Сарган / Facebook

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал подозрение в отношении главы Счетной палаты Украины Романа Магуты за незаконную приватизацию квартиры, сообщила пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Член Счетной палаты, имея приватизированное жилье в Киеве, обратилась к главе Счетной палаты с просьбой предоставить ей служебное жилье в центре столицы. Закон предусматривает предоставление такого жилья, но не его приватизацию", - написала она.

Установлено, что в декабре 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью 1, 39 млн долларов по улице Полтавской 10.

"Позже член Счетной палаты обратилась к главе с просьбой о приватизации жилья. Глава Счетной палаты согласился, после чего в квартире был прописан племянник члена Счетной палаты, после чего он квартиру приватизировал и передарил члену Счетной палаты" - добавила Сарган.

Позже генпрокурор подтвердил, что подписывает это ходатайство.

"Я подписываю это ходатайство. Я оставляю за собой руководство группой прокуроров для того, чтобы огласить подозрение, и поручаю его вашим сотрудникам… Вручить мы это подозрение должны в течение 24 часов", - сказал Луценко журналистам в среду в Киеве, обращаясь к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Холодницкий, в свою очередь, отметил: "После объявления о подозрении у нас есть установленные законом 2 месяца для укрепления всех доказательств, и будем обращаться в суд".

Роман Магута возглавляет Счетную палату с 2012 года.