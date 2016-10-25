Луценко назвал имя прокурора, который возглавит следствие по "большому делу Януковича"

Новым управлением ГПУ будет руководить подчиненный Сергея Горбатюка.

В ГПУ сообщили, кто будет отвечать за следствие по делу Януковича Андрей Товстыженко, ZN.UA

Новосозданное в ГПУ Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, призванное завершить досудебное расследование по "", возглавит подчиненный Сергея Горбатюка Дмитрий Басов, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщает "112 Украина", соответствующее заявление Луценко сделал в ходе брифинга 25 октября.

Ранее стало известно, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Генпрокурор Юрий Луценко в связи с этим заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

Ранее Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.