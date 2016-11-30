Луценко назначил главой Генеральной инспекции ГПУ Владимира Уварова

Главой Генинспекции ГПУ стал экс-начальник Николаевского областного управления МВД.

Главой Генеральной инспекции ГПУ стал Владимир Уваров e.kryzhanivsky / Depositphotos

Генеральный прокурор Украиныподписал указ о назначении главой Генеральной инспекции ГПУ Владимира Уварова, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Прямо сейчас в присутствии прессы Генеральный прокурор Юрий Луценко подписывает приказ о назначении руководителя Генеральной инспекции Владимира Уварова, который с 1 декабря будет исполнять свои обязанности", – написала она в Facebook утром 30 ноября.

Как сообщает depo.ua, представляя нового главу Генинспекции, Луценко сообщил, что Уваров победил на конкурсном отборе.

"Недавно в результате отбора после прохождения тестов было решение о рекомендации мне на назначение руководителя Генеральной инспекции, который получил шесть из семи голосов, Владимира Уварова. Он не работал в ГПУ, но имеет огромный опыт в МВД –26 лет в МВД и более 20 лет в уголовном розыске", – заявил он.

Владимир Уваров является профессором кафедры уголовного процесса в Днепровском университете внутренних дел. В период работы Луценко на должности министра внутренних дел, Уваров был главой Николаевского областного управления МВД. До того – руководил милицией Днепровского района Днепродзержинска, а затем и всего Днепродзержинска. Работал также на должности замглавы Днепропетровского областного управления милиции.

24 мая генеральный прокурор Юрий Луценко согласовал с американским партнерами график создания Генеральной инспекции ГПУ, а также сообщил, что планирует назначить помощника федерального прокурора США Богдана Витвицкого председателем конкурсной комиссии Генеральной инспекции.