Луценко исключил возможную выдачу Саакашвили по запросу грузинской стороны

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Украина своих граждан не выдает, подчеркнул генпрокурор.

Саакашвили не планируют выдавать Грузии president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы готовящейся выдаче экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили грузинской стороне.

"Нет, это неправда. Украина своих граждан не выдает", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос журналистов о соответствии действительности данной информации.

Согласно пункту 1 ст.10 Уголовного кодекса Украины, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, совершившие преступление вне пределов Украины, не могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности и передачи в суд.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в окружении руководства Администрации президента сообщила, что Украина может выдать Грузии Саакашвили. По словам другого собеседника из АП, у Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко была договоренность о "ненападении" до выборов в Грузии.

7 ноября Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре 2019 года. Рейтинг несуществующей партии Саакашвили был довольно высок в начале 2016 года – более 10%, однако уже летом упал до 3%.

Саакашвили был третьим президентом Грузии с 2004 по 2013 годы. В Грузии 8 октября прошли парламентские выборы, в которых участвовала партия Саакашвили "Единое национальное движение". При этом в отношении М.Саакашвили в Грузии открыт ряд уголовных дел.