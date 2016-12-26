Луценко хочет запретить полиции ночной снос ларьков бульдозерами

Демонтаж МАФов должен производиться в светлое время суток без применения тяжелой техники, считает генпрокурор. Кроме того, владельцев незаконных ларьков, следует предупреждать.

Стало известно, что думает Луценко о полицейской операции против киевской МАФии Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурорпоставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков по сносу столичных МАФов.

"Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - написал генпрокурор на свой странице в Facebook.

Луценко также добавил, что "ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями – недопустимы".

В июле 2014 года городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что считает своей задачей очистку города от незаконных МАФов, которых насчитывалось 20 тысяч.

Ликвидация незаконных сооружений была особенно активной в последние недели, однако сопровождалась драками и конфликтами.