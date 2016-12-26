Луценко хочет запретить полиции ночной снос ларьков бульдозерами

Демонтаж МАФов должен производиться в светлое время суток без применения тяжелой техники, считает генпрокурор. Кроме того, владельцев незаконных ларьков, следует предупреждать.
"Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - написал генпрокурор на свой странице в Facebook.
Луценко также добавил, что "ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями – недопустимы".
В июле 2014 года городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что считает своей задачей очистку города от незаконных МАФов, которых насчитывалось 20 тысяч.
Ликвидация незаконных сооружений была особенно активной в последние недели, однако сопровождалась драками и конфликтами.ZN.UA