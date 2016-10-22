Луценко готовится до конца года передать в суд большое дело против Януковича

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Генпрокурор пообещал передать все эпизоды, в том числе, по развалу украинской армии, СБУ и уничтожению экономической безопасности страны.

Луценко намерен до конца года передать в суд дело Януковича и его сообщников Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича

"Моя цель очень проста - до конца этого года передать в суд большое дело Януковича и его преступной организации. Несмотря на инертность системы, сделаю все, чтобы это состоялось… Чтобы это было не когда-то, а в этом году", - сказал Луценко на брифинге в Национальной академии прокуратуры в субботу в Киеве.

Вместе с тем, по словам генпрокурора, в настоящее время многие из его подчиненных говорят о невозможности такого действия, в частности начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк говорит о неготовности передать обвинительные акты против Виктора Януковича, экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александра Якименко и других его сторонников.

"Я буду делать, в том числе и организационные шаги, которые приведут к тому, чтобы эта общественно поставленная передо мной задача законным способом была решена в этом году",- подчеркнул Луценко.

"Мы передадим все эпизоды по развалу украинской армии, украинской Службы безопасности, развалу украинской информационной безопасности, по расхищению, в корыстных мотивах, по уничтожению экономической безопасности страны, переходу на сторону врагам и содействие оккупации территории Украины. Это будет огромное дело на тысячи и тысячи томов", - рассказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.