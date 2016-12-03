Боевики "ЛНР" снова сорвали разведение сил в Станице Луганской

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Интенсивный огонь боевиков помешал начать разведение сил на участке.

Спикер штаба АТО рассказал о срыве боевиками разведения войск в Станице Луганской uacrisis.org

"ЛНР" открыли интенсивный огонь по участку разведения войск в Станице Луганской в Луганской области, чем сорвали запланированное разведение сил и средств, сообщил спикер пресс-центра штаба Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге 3 декабря.

Спикер отметил "выравнивание количества обстрелов" на всех направлениях. По его словам, спокойных участков в АТО 3 декабря не было.

"Спокойных участков на фронте нет. Оккупанты интенсивно применяют свое тяжелое вооружение", - сообщил Лысенко.

Спикер сообщил о том, что именно интенсивный огонь со стороны боевиков помешал начать предусмотренное Рамочным соглашением Трехсторонней контактной группы разведение сил и средств в Станицей Луганской.

"На луганском направлении боевые действия ведутся во всех прифронтовых районах. В частности противник вновь обстрелял район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской", - отметил он.

Напомним, во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.