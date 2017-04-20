Литовские волонтеры помогают украинским солдатам в Донбассе - WP

Участники "желто-голубого движения" пытаются передать необходимое обеспечение непосредственно украинским солдатам на фронте.

Волонтеры из Литвы пытаются помогать украинским солдатам. president.gov.ua

На тесном складе на побережье реки Нерис в тихом районе столицыЙонас Охман и его команда грузят коробки и сумки без этикеток в грузовик. Машина впоследствии преодолеет более тысячи километров, чтобы добраться до линии фронта на Востоке Украины.

Об этом сегодня пишет Washington post, добавляя, что шведский волонтер возглавляет так называемое "Желто-голубое движение", которое помогает украинской армии в борьбе против пророссийских сил, передавая нелетальную военную помощь, такую как приборы ночного видения, шлемы, бронежилеты и снайперские прицелы.

"Если мы не поможем остановить россиян в Украине, они, в конце конецов, придут и за нами", - говорит Охман, отвечая одновременно на звонок с фронта и проверяя, доехала ли предыдущая поставка успешно.

Последние жестокие бои на Востоке Украины вновь напомнили миру о кровавом конфликте, но многие в странах Балтии хорошо знают о столкновениях, разрушениях, смертях и страданиях. Издание пишет, что с тех пор как война в Донбассе вспыхнула, Литва и другие балтийские страны начали отправлять миллионы евро помощи как от правительств, так и собранных на различных благотворительных мероприятиях. Сотни раненых солдат лечатся в литовских больницах, а дети из зоны конфликта нашли убежище в странах Балтии, где они снова ходят в школу.

У Литвы нет общих границ с Украиной, зато она граничит с Россией, точнее с Калининградской областью, которую Москва использует как главную военную базу в Балтийском регионе. Эта общая граница простирается всего лишь на 300 километров, но Литва, так же как Латвия с Эстонией, хорошо помнит пять десятилетий советской оккупации. Страны в регионе до сих пор с подозрением относятся к Москве, несмотря на то, что они уже 13 лет пользуются членством в НАТО. Литовцы боятся, что война в Украине может оказаться предвестником российских амбиций захватить и их страну.

Волонтер Охман, который несколько раз был на фронте, уверяет, что собранная его командой помощь попадает "прямо в руки солдат и отрядов, которые больше всего в ней нуждаются".

"Мы уже несколько лет работаем в Украине. Мы знаем что нужно, кому и как это обеспечить", - сказал Охман.

"Украинцы рады, когда мы приезжаем. Даже несмотря на то, что у нас не всегда много вещей, они благодарны не только за помощь, но и за внимание", - добавил он.

Литовское правительство знает о деятельности волонтерской группы и не считает ее незаконной. Несмотря на сложность правил экспорта, которые отличаются в разных странах, технически не существует международного запрета на передачу помощи Украине. В SIPRI говорится, что деятельность международных волонтеров, скорее всего, легальная.

Другой волонтер Котрина Стасинскайте рассказала изданию, что у нее сложилось впечатление, будто люди в других регионах Украины не интересуются борьбой собственной страны.

"Я видела много щастливых, богатых людей на улицах Киева. Их не волнует все то насилие и трагедия, которая происходит в их собственной стране", - сказала она.

Издание пишет, что последний опрос, проведенный компанией Rait, свидетельствует, что 63% литовцев поддерживают усилия по оказанию помощи Украине. Недавно благотворительный концерт собрал 110 тысяч евро для этого. Правительство Литвы тоже помогает. По словам министра иностранных дел Линаса Линкевичуса, страна официально передала Украине 8,5 миллионов евро помощи.

"Похожее историческое прошлое делает народы Литвы и Украины очень близки. Мы объединены похожей борьбой за независимость и одинаковыми вызовами", - сказал он.

Тем временем в Литве прошли учения по отражению атаки "зеленых человечков". По легенде учений, силы спецопераций недружественной Литве государства Удія нелегально пересекли границу и собирались захватить одну из пограничных застав, а также комиссариат полиции в городе Шальчининкай на границе с Беларусью.

Литва считает Россию способной начать вторжение в страны Балтии за 24 часа. В Вильнюсе указывают на то, что НАТО не хватает скорости в принятии решений для противостояния потенциальной агрессии.