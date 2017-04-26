Липецкая фабрика Roshen прекратила работу, сотрудников увольняют

Кондитерская фабрика не производит продукции.

Директор Липецкой фабрики Roshen подтвердил остановку работу предприятия vladtime.ru

прекратила работу 1 апреля. Всех сотрудников уволят в течение апреля-мая 2017 года, сообщил гендиректор предприятия Олег Казаков.

"С 1 апреля мы остановили производство продукции, сейчас мы ничего не производим. Все сотрудники будут уволены в течение апреля-мая. Останется несколько человек: охрана, бухгалтер и т.д.", - сказал Казаков, передает "РБК-Украина".

Он также отметил, что работников кондитерской фабрики уже начали увольнять.

"У нас было порядка 700 человек, в день от 80 до 100 человек увольняется, сегодня третий день увольнений, то есть сейчас в районе 400 человек еще остаются на фабрике. Увольняют по сокращению с выплатой всех положенных пособий", - добавил Казаков.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы продлил арест кондитерской фабрики Roshen в городе Липецк.

Ранее сообщалось, что корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность своей кондитерской фабрики в российском Липецке. Как указывается в заявлении компании, данное решение принято "по экономическим и политическим причинам". "Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - говорится в заявлении.

В октябре 2016 года российский президент Владимир Путин заявил, что принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко фабрика Roshen в Липецкой области работает ритмично и у нее не возникает проблем с переводом прибыли за границу.

Ранее генеральный директор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский говорил, что российские активы компании выставлены на продажу за 200 млн долларов. Также он сообщал, что, после ухудшения отношений с Россией, производство на фабрике упало в 4 раза. Поэтому они вынуждены были продублировать весь ассортимент Липецка на Кременчугской и Винницкой фабриках.