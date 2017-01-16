Ликвидирован могильник радиоактивных отходов в Житомирской области

Годовая доза облучения человека, который может в будущем проживать возле площадки ликвидированного хранилища - не более 10 мкЗв / год.

В Житомирской области ликвидирован могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Завершились работы по ликвидации могильника радиоактивных отходов "Вакуленчук" на территории бывшей ракетной базы в Житомирской области, сообщили сегодня, 16 января, в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования.

"В качестве базового критерия реабилитации площадки хранилища установлено значение годовой эффективной дозы облучения человека, который может в будущем проживать на или возле площадки ликвидированного хранилища, не более 10 мкЗв / год, что соответствует требованиям, установленным в нормах радиационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученный опыт будет учтен в дальнейшем при планировании, проектировании и оценках безопасности по реализации следующих проектов по изъятию РАО с "исторических" хранилищ, в том числе, которые остались от военных программ бывшего СССР.

Ранее ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал ZN.UA о самом опасном хранилище ядерных отходов в Украине.