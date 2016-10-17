Ликвидация "Моторолы" выгодна руководству РФ — СБУ

"Моторола" был свидетелем многих событий и мог указать на конкретных сотрудников российских спецслужб, которые давали указания.

По словам Ткачука, "Моторола" действительно много знал и мог много чего рассказать LifeNews

Ликвидация боевика "ДНР" Арсения Павлова ("Моторолы") выгодна руководству РФ по причине того, что он знал много информации, заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

"В этом случае Павлов действительно много знал и мог много чего рассказать. Это выгодно в первую очередь российскому руководству, как политическом так и спецслужбам, чтобы они не оказались на скамье подсудимых в Европейском уголовном суде", - сказал Ткачук каналу "112 Украина".

Ткачук добавил, что на оккупированных территориях может проводиться "зачистка" среди боевиков.

Он также подчеркнул, что "Моторола" был живым свидетелем многих событий и мог указать на конкретные фамилии сотрудников российских спецслужб, которые давали указания.

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность за ликвидацию боевика Арсения Павлова по кличке "Моторола" на Украину и расценил ее как нарушение перемирия.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.