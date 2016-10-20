Лидеры ЕС пообещали Порошенко ускорить введение безвизового режима

Об обещании Туска и Юнкера сообщила пресс-служба президента Украины Порошенко.

Когда ЕС предоставит безвизовый режим, пока неизвестно kmu.gov.ua

Президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверили Петра Порошенко, что делают все для ускорения введения безвизового режима для граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко и Туск также скоординировали позиции накануне саммита Европейского совета, который состоится 20-21 октября в Брюсселе.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросу ускорения ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.

12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима с Украиной в связи с внутренней дискуссии в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционную кризис.