Лидеры ЕС пообещали Порошенко ускорить введение безвизового режима

Об обещании Туска и Юнкера сообщила пресс-служба президента Украины Порошенко.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко и Туск также скоординировали позиции накануне саммита Европейского совета, который состоится 20-21 октября в Брюсселе.
Особое внимание во время встречи было уделено вопросу ускорения ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.
12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима с Украиной в связи с внутренней дискуссии в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционную кризис.ZN.UA