Лидером сформированной полком "Азов" партии "Национальный корпус" стал Андрей Билецкий

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Сформированная "азовцами" политическая партия провела свой первый съезд.

Андрей Билецкий возглавил созданный "азовцами" "Национальный корпус" liga.net

Главой партии "Национальный корпус", созданной на основе, избран народный депутат, куратор полка "Азов" Андрей Билецкий.

Как сообщает "112 Украина", Билецкого избрали лидером новой политсилы на четыре года. Заместителем главы партии избран Николай Кравченко.

Накануне сообщалось, что полк "Азов" проведет первый съезд своей партии "Национальный корпус" в пятницу, 14 октября.

В сообщении пресс-службы полка указывалось, что инициативная группа новой политической партии составляют "члены общественной организации Гражданский корпус АЗОВ ветераны полка АЗОВ Национальной гвардии, волонтеры, патриоты Украины".

Ранее куратор полка "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что новая партия не будет использовать ни название, ни символику "Азова". Билецкий также заявил, что лидером партии не будет, поскольку для этого ему нужно уволиться из Национальной гвардии.