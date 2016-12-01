Лещенко назвал лживым заявление НАПК по делу о покупке квартиры

После парада е-декларирования НАПК оказалось способным первое подозрение выставить Сергею Лещенко.

Лещенко опроверг заявление НАПК о предоставлении ему скидки на покупку квартиры

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко считает лживым заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о получении скидки покупку квартиры

"Никаких скидок я не получал. Есть объявления агентств недвижимости с меньшей ценой квартиры. Есть другие покупатели, купившие дешевле. Есть свидетели моих переговоров", - написал он на своей странице в Facebook.

Лещенко отмечает, что утром 30 ноября ему пришло приглашение от НАПК прийти к ним и дать объяснения, по которому он явился в 17:30 с документами.

"Однако вместо "объяснений" меня уже ждала настроена видеокамера, и сотрудник НАПК сообщил, что будет знакомить меня с протоколом о административном правонарушении. На что я ответил, что настаиваю на присутствии своего адвоката - и это логично, потому что меня приглашали совсем на другое", - пишет депутат, добавляя, что поскольку адвокат был на судебном заседании, то встречу с сотрудником НАПК перенесли.

"Но уже сегодня в 9 утра НАПК, не дожидаясь звонка от меня, обнародовало лживое объявление", - рассказывает Лещенко.

Он также подчеркнул, что не против, чтобы проверку начали с него, но "хотел бы, чтобы так же проверили схемы Кононенко, влияние на прокуратуру и суды Грановского, квартиры Луценко, декларацию Матиос и др".

Ранее источник ZN.UA в НАПК сообщил о том, что первое подозрение агентства будет против Сергея Лещенко. По его словам, это согласовано с заместителем главы НАПК Русланом Радецким и его кураторами на Банковой.

Напомним, НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. гривень в новом доме в историческом центре Киева Сергей Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило признаки административного правонарушения при покупке квартиры народным депутатом от БПП Сергеем Лещенко и направило результаты проверки в НАПК. Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андеем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул.Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения во времена работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Алены Притулы "сроком на 10 лет"