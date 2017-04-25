Лавров назвал "ЛНР" Лаосской республикой

Глава МИД РФ не первый раз так называет террористов "ЛНР".
"Исходим из того, что в расследовании (подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области — ред.) должны участвовать наряду с СММ и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, и власти Украины, и Лаосской… "Луганской народной республики", — сказал Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
9 августа 2016 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал "Лаосской" контролируемую Россией террористическую группировку "ЛНР", которая действует на территории Луганской области Украины.
ZN.UA