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Лавров назвал "ЛНР" Лаосской республикой

25 апреля в 17:46

Глава МИД РФ не первый раз так называет террористов "ЛНР".

Сергей Лавров
Лавров в очередной раз запутался в названии придуманной его страной "республики"
МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз назвал "Лаосской республикой" оккупированную боевиками террористической организации "ЛНР" территорию.

"Исходим из того, что в расследовании (подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области — ред.) должны участвовать наряду с СММ и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, и власти Украины, и Лаосской… "Луганской народной республики", — сказал Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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9 августа 2016 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал  "Лаосской" контролируемую Россией террористическую группировку "ЛНР", которая действует на территории Луганской области Украины.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луганск ЛНР ОБСЕ боевики Лавров
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