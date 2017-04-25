Лавров назвал "ЛНР" Лаосской республикой

Глава МИД РФ не первый раз так называет террористов "ЛНР".

Лавров в очередной раз запутался в названии придуманной его страной "республики" МИД России

Министр иностранных дел Россиив очередной раз назвал "Лаосской республикой" оккупированную боевиками террористической организации "ЛНР" территорию.

"Исходим из того, что в расследовании (подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области — ред.) должны участвовать наряду с СММ и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, и власти Украины, и Лаосской… "Луганской народной республики", — сказал Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

9 августа 2016 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал "Лаосской" контролируемую Россией террористическую группировку "ЛНР", которая действует на территории Луганской области Украины.