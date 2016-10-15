Ландик на допросе: Ефремов заранее знал о планах россиян захватить Луганщину

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Публикацию видеозаписи своего перекрестного допроса Ландик назвал давлением на него и "предупреждением" всем другим желающим давать подобные показания.

Ландик рассказал, кто знал о планах РФ оккупировать Луганщину скриншот видео

Экс-народный депутат-регионал Владимир Ландик рассказал, кто из представителей бывшей власти знал о планах Российской Федерации оккупировать территорию Луганской области.

Информацию об этом Ландик сообщил на перекрестном допросе по делу экс-нардепа от ПР, фигуранта "дела Ефремова" Владимира Медяника в ГПУ 6 октября, видео которого появилось в сети.

По его словам, после выборов в ВР в 2012 году Медяник входил в состав "идеологической и фракционной команды Ефремова".

"Я знаю, что ситуацию о захвате Луганщины россиянами заранее знал Ефремов (экс-глава фракции ПР, нардеп Александр Ефремов). Это я знаю из уст тогдашнего губернатора Луганщины Пристюка, который мне об этом прямо сказал: "Да, они придут ". Логично я могу предположить, что Владимир (Медяник) тоже мог знать. Мне он этого никого не говорил", - добавил Ландик.

Также он заявил, что в доме Ефремова была встреча, на которой присутствовал Сергей Глазьев - советник президента РФ, фигурирует в деле организации гибридной войны с Украиной.

"Это было дома у Ефремова. Там также было ближайшее окружение Ефремова - Голенко, Пристюк, Лозовский. Там обсуждался вопрос вхождения войск РФ на территорию Украины, отделение территории Донбасса в пользу РФ, таких предпринимателей, как я - таких там нас целая масса - выгоняем, убиваем, а их бизнес делим, среди "ближнего круга". Как мне рассказывали, я же сам там не присутствовал", - добавил Ландик.

Комментируя вопрос относительно информации об участии именно Медяника в организации или финансировании проведения на территории Луганщины в феврале-июне 2014 года акций протеста против действующей власти, Ландик заявил: "Я с ним не общался, поэтому не знаю, что там было. Слышать - мог, но это можно сказать слухи".

Позже в эфире телеканала "112 Украина" Ландик заявил, что обнародование данного видео в сети является "давлением" на него и подтвердил, что это была очная ставка.

"Это давление на тех, кто дает показания, потому что никто не пойдет давать такие показания (если будет знать, что запись станет публичной) ... Когда так делают, это для того, чтобы люди больше не ходили", - заявил Ландик.

Напомним, Медяника задержали 7 августа, в рамках расследования дела другого экс-регионала – Александра Ефремова, который задержан 30 июля. Медянику инкриминируется посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110 ч.3, Уголовного Кодекса Украины), а также причастности к созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3 ч.1 УКУ).

ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям: в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).