Курс для школ о семейных ценностях наделал шума в соцсетях - пользователи обсуждают "Домострой" 21 века

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Пользователи соцсетей отмечают, что программы от МОН о формировании семейных ценностей содержат откровенную дискриминацию.

Пока министр образования и науки Лилия Гриневич ждет скорых результатов от проверки нового курса факультатива для школ на предмет научности и недискриминации, пользователи соцсетей развернули широкую дискуссию и негодуют по поводу программы "Семейные ценности".

Известно, что министерство образования Украины рекомендовало школам внедрять программы формирования семейных ценностей, в частности, это может быть курс на выбор или факультатив "Семейные ценности". Чиновники предлагают пользоваться при чтении курса для школьников 8-9-х классов.

Некоторые пользователи сравнивают новый курс с пособиями времен "Домостроя", где были собраны правила и советы для семьи. Например, там указывалось, что жена должна быть молчалива и трудолюбива, а дочерей необходимо учить рукоделию. Украинцы же сетуют: в 21 веке современные педагоги пытаются давать такие же рекомендации детям.

Так, пользователи возмутились следующими "наставлениями" из школьной программы:

- "Задача женщины заключается в том, чтобы нравиться мужчине, и именно поэтому она должна стараться быть привлекательной для него";

- "Настоящая женщина никогда не спорит, не доводит, не пытается управлять ситуацией, поскольку знает, что все в мире создано для нее, для реализации ее желаний и мечтаний. А скорость реализации ее желаний зависит от качества пространства, которое она формирует уважением и любовью к себе и мужчине, который воплощает ее желания и мечты";

- Сегодня у нас общество "мужественных женщин" и "женственных мужчин". И, как результат такого ужасного положения вещей – снижение статуса института семьи, все большее развитие гомосексуальных отношений, увеличение заболеваемости и преступности.

Также в пособии по-особому выписаны "женские" обязанности: женщина должна отвечать за свое состояние и наполнение общего пространства любовью. "Это и подбирать шторы на окна, и ухаживать за мужем, и с любовью подавать чай, и готовить еду, и продумывать семейный досуг", - учат современных школьников с планшетами представители МОН.

Реакцию министра образования Лилии Гриневич не пришлось ждать – она уже сегодня, 28 октября, поручила осуществить проверку программы Институту модернизации содержания образования. В Минобразования подчеркнули, что считают своим долгом "соблюдение принципов научности и недискриминации".