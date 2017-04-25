Кураторы групп смерти в соцсетях довели до самоубийств четверых подростков

Сотрудники полиции предотвратили десять самоубийств подростков, но четверых спасти не удалось.
"На сегодня полицией открыты 35 уголовных производств и установлены четыре факта самоубийства, связанных с деятельностью "групп смерти". Киберполицией выявлены 926 групп самоубийств, из которых уже 600 заблокированы, и предотвращены более десять попыток самоубийств. Эта работа продолжается", - сказал он на коллегии МВД.
Ранее в полиции сообщали, что статистика самоубийств в Украине в прошлом году была ниже, чем в 2015 году. Так в 2016-м году по фактам совершения самоубийств гражданами было открыто 8311 производств, а годом ранее – в 2015-м - таких дел было 8824.
Подробнее о группах смерти в соцсетях читайте в материале Олега Покальчука "Белое братство синего кита" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA , 112 Украина ,