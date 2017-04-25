Кураторы групп смерти в соцсетях довели до самоубийств четверых подростков

Сотрудники полиции предотвратили десять самоубийств подростков, но четверых спасти не удалось.

Кураторы "синих китов" убили четверых подростков ptzgovorit.ru

Национальная полиция Украины установила четырех факта суицидов, связанных с "группами смерти" в социальных сетях, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"На сегодня полицией открыты 35 уголовных производств и установлены четыре факта самоубийства, связанных с деятельностью "групп смерти". Киберполицией выявлены 926 групп самоубийств, из которых уже 600 заблокированы, и предотвращены более десять попыток самоубийств. Эта работа продолжается", - сказал он на коллегии МВД.

Ранее в полиции сообщали, что статистика самоубийств в Украине в прошлом году была ниже, чем в 2015 году. Так в 2016-м году по фактам совершения самоубийств гражданами было открыто 8311 производств, а годом ранее – в 2015-м - таких дел было 8824.

Подробнее о группах смерти в соцсетях читайте в материале Олега Покальчука "Белое братство синего кита" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".