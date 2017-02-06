Кулеба передал генсеку Совета Европы письмо от Сущенко

Освобождение украинских политзаключенных должно стать приоритетом СЕ, считает украинский дипломат.
Об этом сам Кулеба сообщил в Twitter.
"Передал Генсеку Совета Европы письмо от Р.Сущенко, присланного из Лефортово. Подчеркнул, что освобождение украинских политузников должно быть приоритетом СЕ", - написал он.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".
На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.ZN.UA