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Кулеба передал генсеку Совета Европы письмо от Сущенко

6 февраля в 11:58

Освобождение украинских политзаключенных должно стать приоритетом СЕ, считает украинский дипломат.

Сущенко
В Совете Европы прочитают письмо Романа Сущенко, написанное в Лефортово
ТАСС
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба передал генеральному секретарю СЕ Торбьерну Ягланду письмо от незаконно схваченного в России и обвиненного в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сам Кулеба сообщил в Twitter.

"Передал Генсеку Совета Европы письмо от Р.Сущенко, присланного из Лефортово. Подчеркнул, что освобождение украинских политузников должно быть приоритетом СЕ", - написал он.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.   

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Сущенко Кулеба
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2 комментария
  • Tata Kandiba Сегодня, 12:19 .кулеба такий само аферист і злочинець,як і сущенко...прихвостні нині діючої злочинної влади...Як до речі і той генсек ягланд і вся його СЕ контора-також аферисти і злочинці-спільники.... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Tata Tatovna Сегодня, 12:18 ..кулеба такий само аферист і злочинець,як і сущенко...прихвостні нині діючої злочинної влади...Як до речі і той генсек ягланд і вся його СЕ контора-також аферисти і злочинці-спільники.... Ответить Цитировать Пожаловаться
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