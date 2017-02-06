Кулеба передал генсеку Совета Европы письмо от Сущенко

Освобождение украинских политзаключенных должно стать приоритетом СЕ, считает украинский дипломат.

В Совете Европы прочитают письмо Романа Сущенко, написанное в Лефортово ТАСС

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба передал генеральному секретарю СЕ Торбьерну Ягланду письмо от незаконно схваченного в России и обвиненного в шпионаже украинского журналиста

Об этом сам Кулеба сообщил в Twitter.

"Передал Генсеку Совета Европы письмо от Р.Сущенко, присланного из Лефортово. Подчеркнул, что освобождение украинских политузников должно быть приоритетом СЕ", - написал он.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.